Минобороны представило новых героев спецоперации

Рядовой Вячеслав Павлухин отразил воздушную атаку ВСУ на позиции нашей артиллерии. Заметив приближение вражеских FPV-дронов, Вячеслав поразил их метким огнём из автоматического оружия, не допустив потерь среди личного состава и техники.

Младший сержант Роман Козлов обеспечил устойчивую связь наших штурмовых подразделений с командованием. Он в кратчайшие сроки отремонтировал кабель, повреждённый при обстреле противника, и наладил взаимодействие с вышестоящим штабом. Это позволило оперативно координировать силы в бою, сообщает "ТВ Центр".