Российские военные вернулись из плена на родину

Восьмая группа российских бойцов вернулась на родину из украинского плена в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей. Киеву передано такое же количество военнослужащих ВСУ. Наших ребят ждёт реабилитация и лечение в медучреждениях Минобороны и скорая встреча с родными.

Военно-транспортные самолёты совершил посадку на одном из подмосковных аэродромов: под ногами родная земля. Теперь можно дать и волю эмоциям. Дорога домой для каждого была долгой, а потому на лицах читается усталость. И не столько физическая, сколько моральная. Но на душе - счастье. Происходящее для всех - настоящее чудо, в которое верили до конца.

Кто-то в плену провел несколько месяцев, а кто-то почти два года. Там признаются, солдаты время тянулось вечно. Тяжело было одинаково всем. С достоинством преодолеть испытания помогала поддержка боевых товарищей, которые не давали сломаться.

В плену каждый вспоминал о родных людях. Бойцы знали, что их непременно ждут дома. Все это время сил придавала одна мысль, что скоро они смогут услышать голоса своих близких и любимых.

Бойцы в первую очередь благодарят страну и всех тех, кто не забыл их и помог вернуться из плена. Первой наших героев приняла Беларусь. Там военным оказали всю необходимую помощь. И уже оттуда отправили в Москву. Теперь впереди у них реабилитация в клиниках Министерства обороны, а уже после долгожданная встреча с родными.