Петербург спасен от наводнения благодаря открытию дамбы

В Санкт-Петербурге открыли дамбу, что позволило предотвратить наводнение. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказала дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, в 18:48 затворы водопропускных и судопропускных сооружений комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений были переведены в штатный режим — положение "открыто".

Заблаговременные и точные прогнозы о повышении уровня воды в Санкт-Петербурге, профессиональная и слаженная работа специалистов, а также надежность инженерных систем и механизмов позволили успешно предотвратить 38-е морское нагонное наводнение, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что стихия нещадно обрушилась на Северную столицу: следом за ураганным ветром и потопом в Санкт-Петербург пришла песчаная буря, которая поднялась на Васильевском острове.

МЧС рассказало в своем Telegram-канале, как спасатели ликвидируют последствия буйства стихии в Санкт-Петербурге: распиливают и убирают упавшие деревья, укрепляют и демонтируют шаткие конструкции, расчищают пешеходные зоны.