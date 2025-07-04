В США раскрыли важную деталь разговора Трампа с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский во время телефонного разговора в пятницу, 4 июля, обсуждали потребности Украины в сфере противовоздушной обороны.

Как рассказали осведомленные источники Axios, Трамп объявил собеседнику о желании помочь Украине с ПВО "из-за нарастающих российских атак". Президент Соединенных Штатов пообещал Зеленскому выяснить, какие поставки приостановлены — если их вообще приостанавливали.

Собеседник портала из числа украинских чиновников заявил, что Трамп и Зеленский договорились о скорой встрече делегаций из Вашингтона и Киева для обсуждения поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и оружия Украине.

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсетях заявила, что "Зеленский запретил православную церковь", поэтому "могу обещать, что для вас (для Украины) не будет никакого оружия". Она также напомнила, что поставляемые вооружения разворовывают и сбывают на черном рынке.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американских властей приостановить поставки оружия украинской армии заявлением, что это "четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок".