Напавшего с ножом на ребенка задержали в Сергиевом Посаде

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде. Об этом вечером пятницы, 4 июля, рассказали в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, по подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.

По словам очевидцев, мужчину вывели из многоквартирного жилого дома и усадили в полицейский автомобиль.

Задержанный подозревается в покушение на убийство ребенка. Очевидцы рассказали, что он ударил ножом девятилетнего мальчика, который играл на детской площадке. Мотив этого преступления пока неясен.