Выяснилась важная деталь о мужчине, ударившем ножом ребенка в Сергиевом Посаде

Мужчина, который с ножом напал на ребенка на детской площадке в Сергиевом Посаде, болен шизофренией. Об этом рассказала в пятницу, 4 июля, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, больной шизофренией мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика, который просто играл во дворе. Угрозы жизни пострадавшего нет — он перенес в операцию и находится в больничной палате вместе со своей мамой.

Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Расследование по такой же статье ведется в отношении мужчины, который набросился на двухлетнего малыша в аэропорту Шереметьево. Преступник подошел к ребенку в зоне прилета, схватил мальчика и швырнул об пол. Благодаря стараниям медиков ребенок очнулся после комы и идет на поправку. Неадеквата, который находился в состоянии наркотического опьянения, арестовали.

В 2022 году суд в Москве осудил мужчину, который в наркотическом опьянении выбросил с пятого этажа своего трехлетнего сына. Малыш выжил, а его нерадивый отец отправился на 12 лет в колонию строгого режима.