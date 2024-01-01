Президент России всегда принимает решение самостоятельно, опираясь на собственный опыт и убеждения. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик в пятницу, 4 июля, провел встречу с участниками второго потока федеральной программы "Время героев". Им предстоит занять важные должности в органах власти.

Общаясь с участниками программы, Медведев напомнил, что "иерархия принятия решений существует везде". Однако "она заканчивается только на позиции президента, который всегда принимает решение самостоятельно, опираясь на собственный опыт и убеждения".

Зампред Совбеза также напомнил, что невозможно заниматься государственным управлением без любви к Родине — это "самое главное, что у вас есть". Политик выразил убежденность в том, что участники программы "Время героев", сохранят это чувство — оно поможет в достижении поставленных целей, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, говоря о формировании российского кабмина, что "процесс подбора кадров – достаточно келейный", но в любом случае президент Владимир Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим.

При этом глава государства подчеркивал, что участники специальной военной операции должны стать важнейшей частью жизни общества и системы государственного управления. В ноябре 2024 года Евгений Первышов стал первым российским губернатором — ветераном СВО. Он был участником первого потока образовательной программы "Время героев".