Власти Турции увильнули от вопроса об участии в "коалиции дронов" для Украины

Турецкая сторона отказывается комментировать сообщения о присоединении к "коалиции дронов" для закупок беспилотных летательных аппаратов для Украины. Об этом заявили в пятницу, 4 июля, в администрации президента Турции.

Как подчеркивает Анкара, Турция выступает за справедливый мир и оказывает все требуемые посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Что касается предполагаемого участия Турции в "коалиции дронов", созданной Великобритании и Латвией для приобретения БПЛА для украинской армии, за комментариями следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства, цитирует РИА Новости представителя администрации турецкого президента.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что без его страны Европа не сможет обеспечить свою безопасность. Эрдоган подчеркивал, что Турция готова взять на себя ответственность за европейскую безопасность, особенно в сфере оборонной промышленности, в которой достигла крупных успехов за последние несколько десятилетий.

При этом в Анкаре открещивались от слухов об ухудшении отношений с Москвой. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч уверял, что никакого перелома в российско-турецких отношениях нет. Он также отмечал, что между президентами России и Турции сложились "высокие личные отношения".