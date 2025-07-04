Россия официально объявлена производителем бананов

Российское правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в пятницу, 4 июля.

Согласно документу, представленному на официальном портале правовой информации, бананы включены в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как сельскохозяйственные производители упрашивали российские власти: "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно". В итоге, по словам президента, у нас в стране "и бананы начали выращивать — дороговато, правда".

Российский министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что в вопросе выращивания бананов наша страна брала пример с Казахстана, который начал культивировать их в теплицах. Лут не исключала, что, "может, мы тоже к этому придем", хотя "не знаю пока, зачем", ведь "пока эквадорский банан стоит дешевле".