ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение по прекращению огня

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам, что оно согласно на немедленное начало переговоров о реализации прекращения огня в Секторе Газа. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба ХАМАС в Telegram-канале.

Уточняется, что представители движения также завершили внутренние консультации с палестинскими группировками по последнему предложению посредников о прекращении огня в Газе и дали положительный ответ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе. Трамп призывал ХАМАС пойти на эту сделку, потому что "лучше не станет — будет только хуже".