Президент США Дональд Трамп подписал "Большой прекрасный законопроект" в прямом эфире после торжественной речи по случаю Дня независимости США.
Как сообщается, "Большой прекрасный билль" включает более 940 страниц.
Некоторые пункты:
— увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
— рост военных расходов;
— Сообщалось, что законопроект включает запрет финансирования организаций, предоставляющих услуги по абортам, гормональной терапии для трансгендеров и хирургические операции по смене пола;
— официанты освобождены от налогов за "чаевые".
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя звонок Владимира Путина и Дональда Трампа 3 июля, говорил, что американский лидер хвалился этим законом в разговоре.
Демократы выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
Ранее Илон Маск заявлял, что принятие "Большого прекрасного закона" приведёт США к долговому рабству. Дональд Трамп в ответ на критику бизнесмена посоветовал ему "прикрыть лавочку и уехать в ЮАР".