Президент США Дональд Трамп подписал "Большой прекрасный законопроект" в прямом эфире после торжественной речи по случаю Дня независимости США.

Как сообщается, "Большой прекрасный билль" включает более 940 страниц.

Некоторые пункты:

— увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;

— рост военных расходов;

— Сообщалось, что законопроект включает запрет финансирования организаций, предоставляющих услуги по абортам, гормональной терапии для трансгендеров и хирургические операции по смене пола;

— официанты освобождены от налогов за "чаевые".

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя звонок Владимира Путина и Дональда Трампа 3 июля, говорил, что американский лидер хвалился этим законом в разговоре.

Демократы выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.

Ранее Илон Маск заявлял, что принятие "Большого прекрасного закона" приведёт США к долговому рабству. Дональд Трамп в ответ на критику бизнесмена посоветовал ему "прикрыть лавочку и уехать в ЮАР".