TASR: Словакия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС

Словакия в Брюсселе на уровне послов снова заблокировала санкции Евросоюза против России. Об этом сообщило словацкое издание TASR со ссылкой на МИД.

В министерстве сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией". В МИД добавили, что на данный момент переговоры не сняли у страны возражения к инициативе.

В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз.