Макрон давит на премьер-министра Великобритании в вопросе по Палестине, сообщает The Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Макрон требует британскую сторону признать Палестину. Лондон и Париж расходятся во мнениях относительно скорости и подхода официального признания. Об этом 5 июля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации источников, Макрон и Стармер обсудят ситуацию в секторе Газа и вопрос признания Палестины на следующей неделе в ходе трёхнедельного государственного визита президента Франции в Великобританию.

В газете добавили, что, по мнению Парижа, признание Палестины может стать катализатором для приближения решения о создании двух государств. В тоже время британские чиновники опасаются, что этот шаг может оказаться "символическим", если не будут поставлены достаточно жёсткие условия относительно того, что должен сделать ХАМАС взамен.

1 июля президент Франции созвонился с Владимиром Путиным. В ходе диалога лидеры отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения.