Трамп назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия справляется с санкциями. Об этом он рассказал в диалоге с журналистами в самолете.

"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", — прокомментировал вопрос с антироссийскими санкциями во время последнего звонка с Владимиром Путиным.

Трамп добавил, что Вашингтон может предпринять новые ограничения против Москвы.

"Я думаю, я жестче с Россией, чем с Ираном. На самом деле, я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной", — подытожил президент США.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный звонок 3 июля.