Подписанный Трампом закон о бюджете вызвал волну протестов в США

Дональд Трамп празднует победу над политическими оппонентами. На ступенях Белого дома президент США торжественно подписал свой самый масштабный законопроект о налогах и расходах.

Обе палаты Конгресса приняли документ с минимальным перевесом. Но при этом глава государства лишился своего близкого соратника Илона Маска, который назвал проект мерзким и самоубийственным для страны. Билль предполагает увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сокращение социальных программ.

Дефицит бюджета за десятилетие вырастет более чем на три триллиона долларов, а госдолг - на пять триллионов. Медстраховки лишатся почти 12 миллионов человек.

По всей стране прокатилась волна протестов. Но Трамп назвал принятие закона лучшим подарком для Америки на День независимости, сообщает "ТВ Центр".