Наводнения и лесные пожары в США: пострадали Техас и Калифорния

Природная стихия испытывает на прочность жителей США. Жертвами масштабных наводнений в Техасе стали 24 человека. Множество числятся пропавшими без вести. Среди них не менее 20-ти отдыхавших и сотрудников летнего лагеря для девочек.

Поисковые работы идут круглосуточно. На помощь спасателям направлена нацгвардия. В зоне бедствия проживает более полумиллиона человек. В пострадавших округах объявлено чрезвычайное положение. Внезапное наводнение вызвали проливные дожди, сообщает "ТВ Центр".

А в Калифорнии бушуют крупнейшие в этом году природные пожары. Огнём охвачены более 28 тысяч гектаров. В населённых пунктах идёт эвакуация, перекрыты автотрассы. Быстрому распространению огня способствуют жара и сильный ветер с порывами до 17-ти метров в секунду.