Умер Марк Сноу - автор музыки к "Секретным материалам"

Умер автор мелодии из культового серила "Секретные материалы" Марк Сноу. Ему было 78 лет, он скончался в своём доме в Коннектикуте, пишет издание Variety.

Настоящее имя композитора - Мартин Фултерман. Свою карьеру он начинал с написания музыки для симфонических оркестров. В 80-х годах перешёл на создание электронной музыки.

Сноу писал музыку в основном к телевизионным сериалам. В 1993 году вышли "Секретные материалы". Мелодии к сериалу, названному вскоре культовым, композитор создавал с использованием синтезаторов, семплеров и других электронных инструментов.