Собянин рассказал о безопасных переходах через МЦД

В столице возводят новые пешеходные переходы через Московские центральные диаметры. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети, сейчас проектируют и уже строят свыше десяти объектов.

Один из них - подземный переход на севере столицы между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова. Работы закончат в этом году. Также в планах создание переходов в Тимирязевском районе, Текстильщиках и на улице Зарянова.

Сергей Собянин подчеркнул, что новые объекты будут максимально комфортными для всех категорий граждан.