На Тюмень обрушился мощный ливень с градом

Затоплены улицы, повреждены машины, повалены деревья: в Тюмени ликвидируют последствия непогоды. Накануне на город обрушился сильный дождь с градом и ветром. Выпала треть месячной нормы осадков. Ливневые канализации не справлялись с бурными потоками. Вода хлынула в салоны автомобилей и общественного транспорта.

Горожане осторожно преодолевают скрытые лужами пешеходные переходы, но удаётся не всем. Кто-то, благодаря немалым усилиям, всё же добирается до противоположной стороны дороги.

Ливневая канализация города не выдержала бурного течения и на некоторых улицах начала фонтанировать на дороги, усугубляя и без того сложную ситуацию. Гаражи, стоящие в низменности, наполовину ушли под воду.

По словам синоптиков, дождливая погода сохранится в городе до конца недели. Коммунальные службы сейчас откачивают воду и устраняют последствия ливня. А пока тюменцев просят воздержаться от поездок по городу.