КПРФ на XIX съезде обновит свой руководящий состав

XIX съезд КПРФ проходит сегодня в Московской области. Среди главных тем - обновление руководящего состава.

Участники заслушают политический отчёт Центрального комитета, обсудят шаги по дальнейшему сплочению коммунистических сил и вопрос о создании Высшего совета - органа, в который могли бы войти не только члены партии, но и другие авторитетные лидеры общественного мнения.

Приветствие делегатам и гостям съезда направил Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в своём вступительном слове обозначил приоритеты, среди которых - поддержка специальной военной операции, сообщает "ТВ Центр".

"Мы с первого дня отправили на фронт самых талантливых, самых храбрых, самых мужественных добровольцев. Вчера с этой площадки от имени съезда отправили 140-й конвой. Сегодня в партию приходит новое поколение. У них тоже один выбор - верно служить великим идеалам, нашей любимой Родине", - отметил лидер партии.