Москвичей пригласили на фестиваль "Парк света"

Красочные инсталляции подготовили для жителей и гостей Москвы на фестивале "Парк света", который проходит на Северном речном вокзале. Для посетителей организовали творческие мастер-классы, лекции и театрализованные представления.

Фасад здания, территория парка и набережная стали своеобразной сценой, разделённой на пять тематических зон. Каждая представляет море, с которым столица соединена через систему каналов. А вечером зрителям покажут светопроекционное шоу, которое так и называется: "Москва - порт пяти морей", сообщает "ТВ Центр".