Во Владивостоке открылся фестиваль приморского гребешка

Во Владивостоке - настоящий праздник для гурманов. Там открылся уличный фестиваль дальневосточного гребешка. Именно этот морской деликатес - в каждом блюде, которое представили участники. Повара экспериментируют с ингредиентами и удивляют гостей.

На каждой сковороде - по 165 взбитых яиц, крабы, креветки, кальмары. Но главный ингредиент - мясо ракушки, которая популярна по всей стране и далеко за её пределами - приморский гребешок. На площади сегодня приготовят почти полторы тонны гребешка. Повара придумали самые разнообразные блюда из этого морепродукта.

Десятки порций идеального морского завтрака приготовили для горожан. Этот деликатес не оставляет равнодушным даже тех, кто пробовал его уже не раз.

Фестиваль гребешка проводят уже в восьмой раз. В этом году около двухсот ресторанов от Калининграда до Владивостока создали уникальное меню. Именно из Приморья гребешок поступает на столы ресторанов по всей стране.

На острове Русский, в бухте Воевода находится одна из таких морских ферм, где выращивают деликатес. Больше всего ценятся в кулинарии трёхлетки. Их достают из моря и помещают в передержку с холодной водой.

Мясо гребешка известно своими полезными свойствами, большим содержанием белка и нежным сливочным вкусом. Поставщики пытаются сохранить все его качества во время транспортировки.