В Европе нет согласия по вопросу антироссийских санкций

Принятие Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций снова отложено. Правом вето в очередной раз воспользовалась Словакия. В Братиславе заявляют: страна жизненно зависит от российского газа. Но главная проблема Брюсселя - неопределённость с поставками вооружений Украине. Европейские арсеналы тают, а политика Вашингтона - загадка даже для его союзников.

В администрации Дональда Трампа тем временем празднуют победу после принятия масштабного законопроекта о налогах и расходах бюджета. Отмену ряда соцльгот и укрепление финансирования антимигрантской политики республиканский истеблишмент встречает аплодисментами.

Демократы вне себя от ярости и уже планируют ответный шаг. Большой красивый билль Трампа они называют не иначе как гвоздём в крышку экономического гроба страны. Не нравится политическим конкурентам и то, что глава Белого дома по какой-то причине всё медлит с введением санкций в отношении Москвы. Сам Трамп уверен: антироссийские рестрикции бюджету США не помогут, так как бьют бумерангом по самим Штатам.

Много вопросов за океаном вызывает и решение действующей администрации Трампа о заморозке военной помощи Украине. На прямой вопрос журналистов - когда Киев получит "Пэтриоты" - Трамп уклончиво ответил о своём желании помочь, но сначала, конечно, необходимо проверить, что именно осталось на складах.