Приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными отдал комбриг ВСУ Дзяман

Следственный комитет России установил человека, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в прошлом году. Им оказался командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, он объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.

24 января 2004 года российский военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит ракетой комплекса ПВО Patriot с территории Харьковской области. Военнослужащие, нанёсшие удар по воздушному судну, на борту которого находились украинские военнопленные, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, сообщили в СКР.

Дзямана разыскивают по обвинению в совершении теракта. Также следователи продолжают выявлять других соучастников этого преступления.