На Украине за сутки уничтожены две американские установки Patriot

В результате точечных ударов на Украине уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции американского ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотников на Украине.

За последние 24 часа силы ПВО сбили снаряд HIMARS, ракету "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотник противника.