Волонтёры приведут в порядок остров Шумшу

Волонтёры проекта "Чистая Арктика" отправились на остров Шумшу. Это место, где произошло последнее сражение Второй мировой войны.

Несмотря на численный перевес и подготовленные позиции, японские войска не смогли остановить натиск Красной армии. Теперь на острове развёрнут полевой лагерь, в составе которого - представители десяти регионов страны.

Волонтёры проводят поисковые работы, а также благоустраивают территорию, где по указу президента в ближайшее время будет создан мемориальный комплекс, сообщает "ТВ Центр".