Сабантуй в Коломенском: ярмарки, дегустации, мастер-классы

Самый массовый в мире национальный праздник Сабантуй проходит сегодня в московском парке Коломенское. На различных площадках - всё многообразие татарской и башкирской культур.

Программа расписана с утра и до позднего вечера. На главной сцене - выступления известных артистов, танцевальных и музыкальных коллективов. Рядом - ярмарки, лекции, мастер-классы, дегустация блюд народной кухни, традиционные игры и соревнования в национальных видах борьбы, в том числе финальные схватки Кубка мира с участием спортсменов из 15-ти стран.

И, конечно, турниры для всех желающих. С любовью и знанием дела возведены аутентичные татарская и башкирская этнические деревни, сообщает "ТВ Центр".