На территории московских больниц появятся зоны отдыха

Удобные дорожки, зоны отдыха и детские площадки. О благоустройстве крупных медицинских учреждений рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Так, сейчас приводят в порядок пространство вокруг больницы имени Буянова. К осени завершат работы около больниц имени Ерамишанцева и Юдина.

На территории последней несколько лет назад уже проводили работы. Тогда проложили новые инженерные коммуникации, сделали удобные дорожки, установили современные фонари и уличные торшеры.

В ближайших планах - привести в порядок территорию Морозовской детской больницы.