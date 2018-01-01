Футболист Смолов подрался в "Кофемании", где отличились Кокорин и Мамаев

Полиция не стала возбуждать дело по факту конфликта в московском кафе с участием футболиста Фёдора Смолова. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает ТАСС.

Тем не менее, проверка по факту драки продолжается, по её результатам будет принято решение в соответствии с законом, добавили в МВД. Также выясняются обстоятельства о факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта.

Сегодня Telegram-канал 112 сообщил, что футболист российской сборной Фёдор Смолов устроил драку в той самой "Кофемании", где в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух московских чиновников.

Инцидент со Смоловым произошёл ещё 28 мая, но известно о нём стало только сейчас. По одной из версий, люди за соседним столиком громко обсуждал футболиста. Это ему не понравилось, завязалась драка. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже у Смолова мошенники вымогали деньги, чтобы видео драки не попало в Сеть, но спортсмен отказался платить. В итоге видео всё-таки опубликовали.