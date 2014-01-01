Исторические трамваи и машины проедут по улицам Москвы

Через неделю в Москве пройдёт парад исторических трамваев. 12 июля отмечается День московского транспорта, к нему традиционно приурочены интересные мероприятия.

Кроме парада трамваев горожан ждёт выставка старинных автомобилей. Она откроется на улице Сергия Радонежского, сообщает портал мос.ру.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что парады ретротранспорта проводятся при поддержке Сергея Собянина с 2014 года и собирают десятки тысяч зрителей.

На этот раз организаторы подготовили праздничную программу с бесплатными угощениями, развлечениями для детей, фотозонами, а также выступлениями артистов проекта "Музыка в метро" и академического хора Московского метрополитена.