Российские штурмовые отряды взламывают оборону противника сразу в нескольких населённых пунктах Днепропетровской области. Их освобождение позволит начать наступление на Константиновку - важный логистический узел националистов. Активные боевые действия идут и на Сумском участке фронта, где подразделения "Северной" группировки расширяют линию безопасности вдоль границы.

На окраинах Андреевки горит бронетехника. С дрона–разведчика хорошо видно, как по позициям ВСУ точечно бьёт артиллерия. Там, где поднимается дым, ещё вчера находились блиндажи и опорные пункты бандеровцев.

Взорван и мост, по которому националистам подвозили подкрепление. Эти точечные удары подтвердили самые худшие опасения. Российские войска подтянули батареи настолько близко к передовой, что теперь могут бить по противнику с минимального расстояния.

Группировка "Север", словно каток, давит противника по всему фронту. От Черниговской до Харьковской областей. Сегодня наши бойцы начали штурм ещё одной деревни – Чугуновка. За несколько дней противник отброшен с территории почти 24 квадратных километра.

Но самое динамичное наступление развивается на юге ДНР и в Днепропетровской области. Первые штурмовые группы ворвались в Воскресенку и Мирное. Начали забирать у ВСУ окраины Северска.