Названы новые имена героев спецоперации

Гвардии ефрейтор Алексей Бобылёв c группой сапёров проделал безопасный проход в минном поле для наших штурмовиков. Под огнём ВСУ Алексей лично обезвредил шесть самодельных взрывных устройств, три противопехотных боеприпаса и большое количество запрещённых мин "Лепесток".

Гвардии ефрейтор Эдуард Ишниязов, направляясь на передовую для эвакуации раненых, был атакован FPV-дроном. Вражеский коптер, попав в машину, застрял в защитной сетке, и не сдетонировал. Обезвредив беспилотник, Эдуард оперативно прибыл на позиции, забрал пострадавших и доставил их в полевой госпиталь, сообщает "ТВ Центр".