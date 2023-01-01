120 беспилотников ВСУ сбили за ночь российские военные

Минувшей ночью над территорией России сбито 120 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись девять регионов и акватория Азовского моря. В Брянской области уничтожены 30 дронов, в Курской – 29, над территорией Орловской области сбили 18 беспилотников, в Белгородской – 17, в Тульской – 13.

Четыре аппарата нейтрализованы над территорией Калужской области, три - над Ленинградской областью, ещё два - над территорией Смоленской области, столько же – в Новгородской.

Один беспилотник сбит в Тверской области и один - над акваторией Азовского моря.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.