Россиянам рассказали, когда обязательно нужно поменять паспорт

В МВД назвали причины, по которым гражданам нужно поменять паспорт, независимо от возраста. В первую очередь, речь идёт об изменении внешности после пластической операции.

Также основной документ, удостоверяющий личность гражданина, следует поменять в случае изменения внешности после перенесённого заболевания.

Ещё в МВД напомнили, что паспорт будет считаться непригодным из-за нарушения элементов его защиты, в результате которого невозможно установить подлинность.

Напомним, что паспорт гражданина России нужно также менять по достижении возраста 20 и 45 лет. По закону на замену даётся 90 календарных дней со дня рождения. До истечения этого времени действие старого паспорта продолжается.