Повесили за ноги в Милане: почему Муссолини не смог возродить Римскую империю

В конце апреля 1945 года итальянские партизаны расстреляли бывшего премьер-министра Италии более известного под прозвищем дуче - вождя всех итальянцев, как он сам себя называл, Бенито Муссолини. После расстрела тела дуче и его любовницы Кларетты Питаччи были подвешены за ноги на одной из площадей Милана. Муссолини был основателем фашизма как политического движения. Долгое время Гитлер считал его своим предтечей: ведь Муссолини был первым фашистским лидером, пришедших к власти в Европе.

В конце октябре 1922 года на Рим со всех концов страны двинулись тысячи людей в чёрных рубашках, за что их прозвали чернорубашечниками. Это были сторонники Бенито Муссолини и члены его партии, а сам их лидер незадолго до этих событий заявил, что фашистам пора взять власть в Италии. Их стали так называть из-за того, что партия называлась "Союз борьбы" - "Фаши ди комбатименто". А ещё за счет того, что Муссолини выбрал для неё в качестве символики древнеримскую фасцию - связанные прутья с воткнутым в них топором. Его самого стали называть дуче, то есть вождь.

Военные убеждали короля Виктора Эммануила III, что без труда разгонят чернорубашечников, но правящая элита увидела в фашистах противовес социалистам и коммунистам, в итоге король назначил Бенито Муссолини премьер-министром Италии.

Константин Залесский, историк: "Они увидели в нём популистское движение, которое они посчитали, им вполне подходит, и они решили, что они будут манипулировать этим массовым движением, этим горлопаном Муссолини и прочими лидерами итальянских фашистов. А сами сохранят в своих руках рычаги власти, но они ошиблись".

Спустя год, в ноябре 1923 года, впечатлённый молниеносным взлётом Муссолини к вершинам власти, повторить такой же сценарий попробовал Адольф Гитлер. Однако попытка переворота, которую прозвали "Пивной путч", провалилась. Гитлер оказался в тюрьме. Но всё-таки в дальнейшем он многое перенял у фашистов и у Муссолини: жесты, манеру выступлений. Нацисты стали приветствовать друг друга, поднимая вверх руку, как в Древнем Риме. В качестве своего символа у них появились орлы. Всё это нацисты позаимствовали у фашистов. Наконец, у дуче были чернорубашечники, а окружение Гитлера стало носить коричневые, но при всей внешней схожести фашизм и нацизм различаются.

Константин Семёнов, историк: "В основе национал-социализма лежит расовая теория превосходства, у фашистов главный принцип построение корпоративного государства и лишь позже под влиянием Гитлера Муссолини тоже ввёл различные антиеврейские законы, которые ущемляли права некоторых итальянских подданных".

Это будет позже, пока же, выступая перед толпой Муссолини упирал руки в бока, чтобы казаться величественным, откидывал голову, выпячивал подбородок, смыкал губы, жестикулировал. Он мог говорить часами. Толпа, видя его, взрывалась от восторга. Под это магическое обаяние попал и будущий премьер Британии Уинстон Черчилль, который, во время поездки по Италии в 1927 году так отзывался о дуче:

"Я, как и многие до меня, не мог не подпасть под обаяние его мягкой и простой манеры общения и его спокойного, отстранённого самообладания вопреки столь многим тяготам и опасностям. Во-вторых, каждому было ясно, что он не думает ни о чём ином, кроме как о долговременном благе - как он его понимает - итальянского народа, и что все прочие, более мелкие соображения не имеют для него ни малейшего значения".

В глазах итальянцев Муссолини не просто каким-то очередным премьер-министром, а цезарем. Он ведь обещал возродить Римскую империю. Он провёл реформы, ввёл обязательное образование, безработицу свёл до минимума. Дуче говорил, что он человек из народа и понимает народ, потому что является его частью. Пропаганда всячески поддерживала этот образ. На кадрах хроники Муссолини- то среди полей с колосьями пшеницы, то с киркой в руках, то на строительстве дома. Благосостояние населения росло, но это неизбежно вело к войне.

Константин Залесский историк: "Фашизм - это движение, которое всегда имеет возможность для повышения благосостояния собственного народа, в смысле собственной нации. Потому что это делается не за счёт какого-то общего улучшения экономики. Это делается за счёт других наций, то есть за счёт национальных меньшинств. Чем больше национальное меньшинство, тем эффективнее это идёт. Как только кончаются национальные меньшинства - благосостояние начинает тормозиться и возникает необходимость во внешней экспансии, чтобы увеличить благосостояние народа за счёт территорий, которые будут приобретены".

Муссолини развязал войну с Абиссинией, так тогда называлась Эфиопия. Победа далась легко и это вскружило ему голову. Он обещал построить великую Италию, для этого надо завоевать прилегающие территории и сделать Средиземное море внутренним, как во времена Римской империи, но без Гитлера такое невозможно.

В 1937 году он приехал в Германию и заключил с Гитлером "Стальной пакт", они стали союзниками, а потом дуче осенью 1938 года был основным действующим лицом Мюнхенского сговора. Запад отдал тогда Гитлеру Судетскую область, и по сути разрешил прибрать к рукам всю Чехословакию. Муссолини видел, как легко Германия приобретает новые территории и верил, что Италию ждёт такая же судьба. Но вместе с тем у него появилась зависть к Гитлеру.

Константин Семёнов, историк: "С 1938 года Муссолини стал очень болезненно воспринимать успехи Гитлера. Конечно, он считал, что он, по сути дела, родоначальник правых движений, что он человек, который показал, как можно прийти вполне законным путём к власти, и тут вдруг какой-то немецкий выскочка начинает его, даже не немецкий, а австрийский, начинает его опережать по целому ряду вопросов. Но, конечно, главное, что в чем Муссолини никогда не мог догнать Гитлера - это армия".

Муссолини бесило, что фюрер не посвящает его в свои планы, а лишь оповещает. Тогда дуче решил отплатить тем же и заявил, что Гитлер узнает о том, что я захвачу Грецию, из газет. Однако он переоценил возможности своей армии, в октябре 1940 года греки разбили итальянцев. Гитлер был в бешенстве, но ему пришлось выручать своего союзника, а это чуть спутало его планы нападения на Советский Союз. В этом нападении участвовали и итальянцы, но в конце 1942 года под Сталинградом в котёл попало 130 тысяч итальянских солдат; армия Муссолини на Восточном фронте была уничтожена, а англичане и американцы разбили итальянцев в Северной Африке. Звезда дуче закатывалась. Он чувствовал это и говорил:

"Ох уж эти мне итальянцы, я их насквозь вижу. Для многих из них я как кость в горле, а энтузиазм по отношению ко мне – это одна видимость. А правда видите ли в том, что они устали от меня, им надоело маршировать. О, я хорошо знаю свой народ. Этих коварных и лживых людей. Я не строю никаких иллюзий. Я в их глазах ненормальный".

Он был разочарован итальянцами, что они оказались слабы и им не под силу было осуществить все замыслы дуче. 9 июля 1943 года союзники по антигитлеровской коалиции высадились на Сицилии и за месяц захватили её. Спустя две недели в Риме грянул переворот, соратники сместили Муссолини с поста премьера. Новые власти начали вести сепаратные переговоры с англичанами и американцами о выходе Италии из войны, а дуче убрали с глаз долой, отправив в ссылку в роскошный отель "Кампо императоре" в горах. Добраться до него было очень трудно. Узнав об этом Гитлер приказал своей лучшему диверсанту оберштурмбанфюреру СС Отто Скорцени освободить дуче.

12 сентября 1943 года немецкие десантники высадились на планерах в районе отеля и разоружили итальянскую охрану. У неё был приказ убить дуче, если его попытаются освободить, но нападение было столь стремительным и неожиданным, что сделать это не успели. Муссолини привезли в Берлин, он говорил, что итальянцы его разочаровали и он хочет уйти на покой, но Гитлер заставил его вернуться в Италию. На севере страны было организовано новое марионеточное правительство под руководством Муссолини, которая называлось "Республика Сало". Но крах был не за горами. В последнем интервью в начале 1945 года дуче говорил:

"Моя звезда упала. Я работаю, и я стараюсь, но знаю, что это всё - всего лишь фарс… Я жду конца трагедии - я не чувствую себя больше актёром. Я чувствую, что я последний из зрителей".

С приближением союзников дуче, его любовница Кларетта Петачи и несколько сподвижников попытались бежать. Они присоединились к небольшому немецкому отряду, двигавшемуся в сторону Швейцарии. Дуче облачился в мундир вермахта, чтобы замаскироваться. Но 28 апреля 1945 года они наткнулись на партизан, которые узнали Муссолини, несмотря на маскарад. Они вытащили дуче из машины и расстреляли вместе с любовницей.

Их тела привезли в Милан, в них кидали камни, плевали, а потом подвесили вниз головой на площади Пьяцца Лорето. Они висели так несколько дней, потом веревки разрезали, тела сбросили в сточную канаву и лишь потом захоронили на миланском кладбище. Так закончилась жизнь человека, который обещал возродить Римскую империю.