Покусанный львом Олег Зубков вернулся в парк "Тайган"

Переживший нападение льва владелец крымского парка "Тайган" вернулся на своё рабочее место. Олег Зубков сразу после выписки из краснодарской клиники приступил к своим обязанностям в парке.

У себя в Telegram-канале Зубков опубликовал кадры возвращения в парк. Видно, что у него уверенная походка, но шея пока перевязана. Коллектив сафари-парка встретил своего начальника аплодисментами и цветами.

22 июня во время кормления львов один из них напал на Зубкова. У директора были повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца. Уже в больнице Зубков сказал, что напавший на него лев ни в чём не виноват, он останется жить в парке.