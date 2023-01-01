За пять часов над российскими регионами уничтожены 48 беспилотников

Силы ПВО России уничтожили за последние пять часов 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 дронов уничтожены в Орловской области, по пять - в Смоленской, Калужской и над территорией московского региона, в том числе два дрона, летевших на Москву. Ещё два вражеских аппарата сбили в Курской области, столько же – в Крыму и один БПЛА - над территорией Ярославской области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.