Илон Маск объявил о создании политической партии в США

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом объявил о создании своей политической партии. Об этом 5 июля сообщил бизнесмен в соцсети X.

"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована партия "Америка", чтобы вернуть вам свободу", — написал предприниматель.

Ранее Илон Маск неоднократно критиковал "большой красивый" законопроект. Он отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

В ответ на слова Маска Трамп заявил, что без поддержки бизнесмену придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".