Силы ПВО США подняли в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета над Бедминстером

Командование ПВО NORAD подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, который пролетал над над городом Бедминстер, где расположен один из гольф-клуб президента США Дональда Трампа. Об этом 6 июля сообщалось в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS.

Инцидент произошел в воздушном пространстве над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Перехваченный самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, прежде чем его удалось перехватить.

Истребитель NORAD провел маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, сообщили в командовании.