"Прогресс" доставил на МКС свежие фрукты и овощи

Этой ночью транспортный корабль "Прогресс МС-31", стартовавший с космодрома "Байконур", успешно причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции. Как сообщили в Роскосмосе, стыковка прошла штатно.

"Прогресс" доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов - топливо для МКС, аппаратуру и оборудование для научных экспериментов, питьевую воду, продукты, в том числе свежие овощи и фрукты, а также посылки от родных для космонавтов.

Уже завтра экипаж приступит к разгрузке корабля. В общей сложности, грузовик пробудет на орбите около полугода., сообщает "ТВ Центр".