Маск после ссоры с Трампом объявил о создании "Партии Америки"

Илон Маск заявил, что США погрязли в коррупции и расточительстве. Миллиардер решил спасти страну и создал "Партию Америки". Об этом он написал в соцсети X.

"Сегодня создана "Партия Америки", чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал бизнесмен. Он обозначил амбициозные планы – новая партия должна занять по 2–3 места в Сенате и 8–10 мест в Палате представителей.

Конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался в июне. Основатель Tesla покинул пост советника в Белом доме и раскритиковал бюджетный проект, предложенный республиканцами. В ответ Трамп пригрозил лишить Маска доступа к государственным контрактам.

Обменявшись заочными обвинениями, стороны замолчали на время. Но через три недели Маск снова обрушился с критикой на Трампа. На этот раз под удар попал законопроект о снижении налогов и сокращении расходов.