Генерал-майор Гудков посмертно удостоен звания Героя России

Владимир Путин наградил второй медалью "Золотая Звезда" посмертно замглавкома ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова. Президент подписал указ о награждении.

Первый раз Гудков был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года. 2 июля этого года генерал погиб в приграничном районе Курской области.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.