Собянин рассказал о строительстве школы в Нижегородском районе

В Нижегородском районе Москвы идёт строительство новой школы. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети, в ней оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, специализированные учебные кабинеты по робототехнике, микроэлектронике, моделированию и не только.

Также создадут пространства для практических занятий по биологии и изобразительному искусству. На территории школы сделают газоны, зоны для активного и тихого отдыха, стадион, спортплощадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.

Также в школе будут цветники, участок с полевыми и овощными культурами, плодово-ягодный питомник. Учиться в новой школе смогут 825 человек.