Итоги трёхлетней работы "Народного фронта" подводят в Москве

Итоги трёхлетней работы "Народного фронта" подводят в национальном центре "Россия". Сегодня там открывается форум "Всё для Победы".

Мероприятие посетит Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства осмотрит выставку, посвящённую деятельности общественной организации и примет участие в церемонии вручения премий тем, кто помогает нашим военным и их семьям, жителям новых и приграничных регионов.

За три года "Народный фронт" объединил более пяти миллионов россиян. Волонтёры, изобретатели, медики, артисты и общественные деятели проявили себя в поддержке участников спецоперации и мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ, сообщает "ТВ Центр".