В Поволжье ликвидируют последствия непогоды

В Поволжье вслед за Уралом ликвидируют последствия непогоды. Сильные дожди накануне накрыли Башкирию и Самарскую область.

В Уфе, Тольятти и Самаре ливневые канализации не справлялись с осадками, дороги скрылись под бурными потоками. Местами людям приходилось идти буквально по колено в воде. Машины глохли, автомобилисты пытались вытолкать их из луж.

Дожди сегодня обещают и в столичном регионе, воздух при этом прогреется до 22 градусов. Со следующей недели, говорят синоптики, в Москве будет жарче – столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки, сообщает "ТВ Центр".