Наводнение в Техасе: десятки погибших

По крайней мере, 50 человек погибли из-за разрушительного наводнения в американском Техасе. Десятки числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно. Такого масштабного природного катаклизма в штате не было более века. За три часа выпала месячная норма осадков, затоплены 15 округов.

На берегу реки Гуадалупе – поваленные деревья, песок, камни, остатки строений и перевёрнутые машины. В числе пропавших без вести во время наводнений в штате Техас - 27 девочек, которые приехали сюда на каникулы. Но это только те, о ком известно.

Всё произошло слишком внезапно. Сначала проливные дожди, а затем быстрый разлив реки – за считанные часов уровень воды поднялся на несколько метров, затопив огромные территории. Стремительным потоком смывало не только автомобили, но и целые дома, из которых зачастую не успевали выбраться люди.

Местность прочёсывают десятки вертолётов и беспилотников. На помощь спасателям направили нацгвардию. В зоне бедствия проживает более полумиллиона человек. На место трагедии прибыла министр внутренней безопасности. Федеральную помощь обещает и президент Трамп.

Большая вода постепенно отступает. Но даже когда всех найдут, успокаиваться рано. Приближается сезон ураганов. И по прогнозам метеорологов, в этом году он будет особенно опасным.