Киев скрыл критический сбой в работе одной из АЭС

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Проблемы на станции могли привести к серьёзной катастрофе, пишет турецкое издание Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.

В секретном документе говорится, что сбой в работе реактора был вызван нарушением условий эксплуатации. Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражён в докладе МАГАТЭ.

"Самая поразительная деталь в документе касается энергоблоков с повреждённым реакторным оборудованием на Южно-Украинской АЭС. Это позволяет предположить, что неисправность могла произойти в самом реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности", - говорится в публикации.

На Украине находятся три действующие атомные станции – Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Последняя обеспечивает 25% производства электроэнергии страны, получаемой на АЭС.