Армия России освободила Соболевку и Поддубное

Подразделения группировки войск "Запад" освободили Соболевку в Харьковской области, а бойцы группировки "Восток" зачистили Поддубное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки дальняя и оперативно-тактической авиация нанесла удары по инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотников и складам боеприпасов ВСУ.

На Чёрном море уничтожены три безэкипажных катера противника, а силы ПВО за 24 часа сбили шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников.