День Московского спорта завершился ночным велофестивалем

В эти выходные Москва пришла в движение. Улицы и площади, и конечно комплекс "Лужники", были отданы любителям активного отдыха. День, а после заката и ночь Московского спорта были очень насыщенными - шахматы и бокс, мотофристайл и футбол, теннис и фитнес-джампинг.

В Лужниках работали двадцать тематических зон. Кто-то занимался многоборьем, сдавал нормы ГТО. Другие участвовали в открытых уроках по боксу, баскетболу, паркуру. Очень популярны были занятия по сайклингу под зажигательные диджей-сеты.

В фан-зоне - встречи и автограф-сессии с известными спортсменами. Артём Дзюба на дне Московского спорта бывает каждый год.

Эффектным финальным аккордом стал ночной велофестиваль. За два часа тысячи участников преодолели 21 километр от Лужнецкой набережной до Сокольников. Тема на этот раз - огни Москвы. Оригинальные светящиеся костюмы только приветствовались. Получилось масштабно и атмосферно.