Путин напомнил о поставках российского оружия в США

У России с США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил Владимир Путин. Президент напомнил, что в своё время Россия поставляла США оружие и деньги.

Это было во времена борьбы за независимость. Тогда, в годы гражданской войны в Америке, Россия поддерживала северян.

По словам Путина, Россия и США раньше находили то, что их объединяло.

"Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие", - сказал глава государства.

Гражданская война в США была в 1861-65 годах. Она велась между Союзом ("Севером") и Конфедерацией ("Югом"). Конфедерация была образована отделившимися штатами. Основной причиной войны стал спор о распространении рабства на западные территории.